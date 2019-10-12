İşsizlik maaşını kaç ay alırım? İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay çalışana verilir, işsizlik maaşı kaç aydan sonra veriliyor, işsizlik maaşı kaç ay sürer? sorularının yanında işsizlik maaşına başvurmak isteyen vatandaşlar bu maaş sisteminin özelliklerini merak ediyorlar. İşsizlik maaşı almak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. İşte işsizlik maaşı kaç ay alınır sorusuna ilişkin detaylar.

İşsizlik maaşı (ödeneği) nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik maaşını kaç ay alırım

– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

– 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.