0553 313 94 23

İşsizlik maaşını kaç ay alırım? İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay çalışana verilir, işsizlik maaşı kaç aydan sonra veriliyor, işsizlik maaşı kaç ay sürer? sorularının yanında işsizlik maaşına başvurmak isteyen vatandaşlar bu maaş sisteminin özelliklerini merak ediyorlar. İşsizlik maaşı almak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. İşte işsizlik maaşı kaç ay alınır sorusuna ilişkin detaylar.

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:12
İşsizlik maaşını kaç ay alırım? İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay çalışana verilir, işsizlik maaşı kaç aydan sonra veriliyor, işsizlik maaşı kaç ay sürer? sorularının yanında işsizlik maaşına başvurmak isteyen vatandaşlar bu maaş sisteminin özelliklerini merak ediyorlar. İşsizlik maaşı almak için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. İşte işsizlik maaşı kaç ay alınır sorusuna ilişkin detaylar.

İşsizlik maaşı (ödeneği) nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik maaşını kaç ay alırım

– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

– 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:12
  1. İşsizlik maaşını kaç ay alırım?
  2. İşsizlik maaşı ne kadar?
  3. İşsizlik maaşını kaç ay alırım
  4. işsizlik maaşı 2.kez nasıl alınır 2019
  5. işsizlik maaşı 2.kez nasıl alınır 2018
  6. 2. kez işsizlik maaşı alma şartları 2018
  7. yarım kalan işsizlik maaşı
  8. işsizlik maaşı kaç ay alınır
  9. işsizlik maaşı ne kadar
  10. işsizlik maaşı kaç ay alınır 2019
  11. işsizlik maaşı nasıl alınır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rasulayn’a zırhlı araç sevkiyatı
    1. Rasulayn’a zırhlı araç sevkiyatı
    2. Türkiye'den Arap Birliği'ne tepki
    3. Soylu, Akçakale'de esnafı ziyaret etti
    4. Vatandaşlardan Barış Pınarı..
    5. Kahraman Mehmetçik'in 12 yaşındaki..
    6. ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    7. Afyonkarahisar’da feci kaza: 1’i ağır..
    8. Yüz nakilli Recep Sert, silahlı..
    9. İşsizlik maaşını kaç ay alırım?..
    10. Terör şüphelisi 5 Suriyeliye gözaltı
    11. HDP İskenderun ilçe eş başkanı..
    12. Mardin Türk bayraklarıyla ala boyandı
    13. Macron, Trump ile telefonda görüştü:..
    14. İran'dan skandal Barış Pınarı Harekatı..
    15. Orman mühendislerinden Barış Pınarı..
    16. Ünder ve Demiral için skandal sözler:..
    17. Türkiye’den Arap Birliği’nin skandal..
    18. Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki:..
    19. Terör örgütüne büyük şok! Kritik isim..
    20. Suudi Arabistan'dan İran tankerine..
    21. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin..
    22. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov:..
    23. Terör örgütü PKK/YPG'nin hain planı..
    24. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın..
    25. Arap Birliği'nden Barış Pınarı..
    26. Tarih filozofu Şahin Uçar’ın sanal..
    27. Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı..
    28. Türk gazeteciler kayıt sırasında..
    29. Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı..
    30. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama