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Ekonomi İşsizlik maaşına zam geldi mi? 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

İşsizlik maaşına zam geldi mi? 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2023 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşında da bir artış yaşanacak. Bu sebeple işsizlik ödeneğinden yararlananlar 'İşsizlik maaşı ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 14:28:00 -
İşsizlik maaşına zam geldi mi? 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Aralık ayı asgari ücret zam pazarlığıyla geçti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği oran belli oldu. Asgari ücret zammı bilindiği gibi işsizlik maaşını da etkiliyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşına zam geldi mi? 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Sigortalı çalışanlar işsiz kalmaları durumunda belirli bir süre işşizlik ödeneğinden faydalanıyorlar. İşsizlik maaşı zam oranı asgari ücrete göre belirleniyor. 2023 yılı en düşük işsizlik maaşı 3 bin 971 TL'ye, en yüksek maaş ise 7 bin 944 TL'ye çıkacak.

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Ekonomi

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2023? Yaşlı engelli maaşına ne kadar zam yapıldı?

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