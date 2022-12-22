Aralık ayı asgari ücret zam pazarlığıyla geçti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği oran belli oldu. Asgari ücret zammı bilindiği gibi işsizlik maaşını da etkiliyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşına zam geldi mi? 2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Sigortalı çalışanlar işsiz kalmaları durumunda belirli bir süre işşizlik ödeneğinden faydalanıyorlar. İşsizlik maaşı zam oranı asgari ücrete göre belirleniyor. 2023 yılı en düşük işsizlik maaşı 3 bin 971 TL'ye, en yüksek maaş ise 7 bin 944 TL'ye çıkacak.