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Ekonomi İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? | İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? | İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı?

İşsizlik maaşı hangi gün yatar? |İşsizlik maaşı alan vatandaşlar kasım ayının kaçında maaşlarının hesaplarına yatacaklarını araştırıyor. İşsizlik maaşı ayın kaçında yatar? | Bu hafta işsizlik maaşı yatar mı? | İşsizlik maaşı nereden alınır? İşsizlik maaşı hesaba yatıyor mu? | İşsizlik maaşı PTT’den mi alınıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:18:00 -
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? | İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı?

İşsizlik maaşı ne zaman ödenir? | İşsiz vatandaşların yeni bir iş bulana kadar geçimlerini sağlamaları için devlet belirli bir süre vatandaşlara ödeme yapıyor. İşsizlik maaşı alanlar ekim ayı ödemelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı bu hafta ödenir mi?

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? | İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı?

Milyonlarca kişi işsizlik maaşının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

İşsizlik maaşı nereden alınır?

İşsizlik maaşı alacak olan vatandaşlar parayı nereden alacaklarını merak ediyor. İşsizlik maaşı İŞKUR sisteminde IBAN numarası olanların hesaplarına yatırılıyor. Sistemde ıban numarası olmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alıyor.

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