İşsizlik maaşı ne zaman durdurulur?

İşsizlik maaşı ne zaman sona erer? İŞKUR tarafından işsiz ve iş arayan kişilere verilen işsizlik maaşı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşsizlik maaşı tutarları asgari ücret zammıyla birlikte artış söz konusu olmakta. Peki işsizlik maaşı ne zaman durdurulur? İşsizlik maaşı alın biri işe başlarsa işsizlik maaşı kesilir mi? İşsizlik maaşı alan biri üniversiteyi kazanıp eğitim öğretime devam ederse işsizlik maaşını durdurması gerekir mi? İşte işsizlik maaşına ilişkin haberin detayları.

İşsizlik ödeneği alırken üniversiteyi kazandım ve aktif öğrenciliğim başladı. Almakta olduğum işsizlik maaşımı durdurmam gerekir mi?

4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneği almakta iken;

1. İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,

2. İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,

3. Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,

4. Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen, Sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Kurumca yapılacak iş ve kurs davetlerine örgün veya yaygın eğitim kurumlarında (açık öğretim hariç) eğitim gördüğü için icabet edemeyeceklerini bildirenlerin ödenekleri kesilmez, ödeme işlemlerine devam edilir.

İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilmektedir?

4447 sayılı Kanunun 52 nci maddesi kapsamında İşsizlik ödeneği almakta iken;

1- İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

2-Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

3- İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

4- İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

5- Yurt dışına çıkma, tutukluluk, askerlik, iş göremezlik gibi nedenlerle sigortalı işsizin iş almaya hazır olma halinin ortadan kalktığı durumlarda mevcut durum süresinde ödenek kesilir. Kalan ödenek miktarı yeni bir ödeneğe hak kazanılamadığı sürece başvuru tarihi itibarıyla başlatılır.