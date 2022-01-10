  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşsizlik maaşı ne kadar 2022 | İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar 2022 | İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2022 yılıyla birlikte pek çok kişi işsizlik maaşının miktarını araştırmaya başladı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu 2022?

Yeniakit Publisher
2022-01-10 09:59:00 -
İşsizlik maaşı ne kadar 2022 | İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsiz kalan vatandaşlara belirli bir süre ödenen işsizlik ödeneği, asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterdi. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar 2022 | İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2021'de en düşük işsizlik maaşı bin 420 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 539 TL olarak ödendi. Asgari ücret zammıyla birlikte 2022 yılı işsizlik maaşına da artış yapıldı.

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İşsizlik maaşı başvurusu nereden nasıl yapılıyor?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman bugün var mı?
Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman bugün var mı?

Gündem

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman bugün var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay