İşsiz kalan vatandaşlara belirli bir süre ödenen işsizlik ödeneği, asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterdi. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar 2022 | İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2021'de en düşük işsizlik maaşı bin 420 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 539 TL olarak ödendi. Asgari ücret zammıyla birlikte 2022 yılı işsizlik maaşına da artış yapıldı.

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İşsizlik maaşı başvurusu nereden nasıl yapılıyor?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.