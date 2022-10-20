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Ekonomi İşsizlik maaşı başvuru ekranı | Kim ne kadar işsizlik maaşı alıyor?
Ekonomi

İşsizlik maaşı başvuru ekranı | Kim ne kadar işsizlik maaşı alıyor?

İşsizlik maaşı başvurusu nerede yapılır? İşten çıkan pek çok kişi geçimini sağlayabilmek, iş bulana kadar maddi destek alabilmek adına ‘İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşsizlik maaşı ne kadar 2022:

Yeniakit Publisher
2022-10-20 17:22:00 -
İşsizlik maaşı başvuru ekranı | Kim ne kadar işsizlik maaşı alıyor?

İşsizlik maaşı başvuru yapmak isteyenler işlemlerin nereden nasıl yapıldığını, kime ne kadar maaş verildiğini merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı kaç ay ödeniyor?

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kimler işsizlik maaşına başvuru yapabilir?

 

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı başvuru ekranı | Kim ne kadar işsizlik maaşı alıyor?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

e-Devlet işsizlik maaşı başvuru işlemi için tıklayınız

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