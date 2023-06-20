İşsizilik Maaşı ve Kıdem tazminatına zam!

Asgari ücret ara zammı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası 11 402 TL olarak açıklandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada,"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002’ye göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışanı enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz." dedi

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Işıkhan sözlerine, "Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Asgari ücretin değişmesiyle birlikle, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj aylığı gibi pek çok ödeme de değişti. İşte değişen diğer ücretler...

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İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor. 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanıyor. İşsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken 5362 liraya yükselmiş oldu, en yüksek ise 10.650 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde iken 13.510 liraya yükselmiş oldu.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3515 liraya yükselmiş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL. Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor. Zamla birlikte engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1738 TL seviyesinde iken 2346 liraya yükselmiş oldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 405 liraya yükselmiş oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret zamıyla en düşük 144,11, en yüksek 936,75 liraya yükseldi.

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor. Zamla birlikte ayakta tedavide 301,7 lira, yatarak tedavide 226.3 liraya yükseldi.

STAJYER MAAŞLARI

İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Ara zam ile birlikte 3 bin 445 liraya yükseldi.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. Bu zamla birlikte en düşük 4 bin 322 lira, en yüksek 32 bin 425 liraya yükseldi.

SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ

Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira, üst sınır 75 bin 60 lira düzeyinde. En düşük 13 bin 510 lira, en yüksek 101 bin 331 liraya yükseldi.