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İşsiz annelere maaş müjdesi! İşte şartlar…

Türkiye’de kadın istihdamını arttırmak amacıyla işsiz olup da çalışmak isteyen annelere ‘İşte Anne Projesi’ ile günlük 80 lira ödenecek.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
İşsiz annelere maaş müjdesi! İşte şartlar…

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34. Kadın istihdamını artırmak için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de ‘İşte Anne Projesi’. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor

Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.

Aylık 2 bin 400 lira

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği süre boyunca ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur’un açtığı programlara katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2 bin 400 liraya çıkıyor.

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

En fazla 8 saat

Mesleği eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle ‘İşte Anne Projesi’ ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 7 bin 200 lira maaş ödemiş oluyor.

Belge olması şart

Destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İşkur’a vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında İşkur, 81 il müdürlüklerinde İşte Anne Birimi kuracak. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İşkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.

Bakım desteği

İşte Anne Projesi’ne katılan kadınlara ayrıca çocukları için kreş desteği sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Destek program süresince de devam ediyor. Bunun için de çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur’a teslim edilmesi yeterli.

Nelere bakılıyor?

İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.

● İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

● Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

● Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

● Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

● İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
  1. İşkur
  2. sosyal güvenlik kurumu
  3. Türkiye
  4. 34. Kadın istihdamını
  5. İşte Anne Projesi
  6. maaş

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