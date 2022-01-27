'Israrla' diyerek altın iddiasını açıkladı: Önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında...
Altın fiyatlarının aşağı yönlü mü yoksa yukarı yönlü mü hareket edeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatıyla ilgili iddiasını paylaştı.
Altın fiyatlarının ne olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatıyla ilgili iddiasını paylaştı.
'Önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında...'
Gram altının fiyatlamasının önemine değinen Özsoy, "Önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında halen ısrarla 800 TL altındaki seviyelerin önemli alım fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." iddiasında bulundu.