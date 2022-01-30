  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!
Gündem

İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Bir grup siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, sözde polislerin koruması altında kışkırtıcı turlar ve Talmud ayinleri gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:34:00 -
İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Yahudi gasıplar, Talmud ayinleri bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Yahudi gasıplar, Harem-i Şerif'in avlularında kışkırtıcı turlar düzenledikten sonra Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan ayrıldı.

Öte yandan siyonist işgal rejimi sözde polisi, dün akşam Şuafat mülteci kampından 14 yaşındaki çocuk Qusia Salaymeh'i Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeyken esir aldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay