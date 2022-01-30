İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!
Bir grup siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, sözde polislerin koruması altında kışkırtıcı turlar ve Talmud ayinleri gerçekleştirdi.
Yahudi gasıplar, Talmud ayinleri bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.
Yahudi gasıplar, Harem-i Şerif'in avlularında kışkırtıcı turlar düzenledikten sonra Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan ayrıldı.
Öte yandan siyonist işgal rejimi sözde polisi, dün akşam Şuafat mülteci kampından 14 yaşındaki çocuk Qusia Salaymeh'i Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeyken esir aldı. (İLKHA)