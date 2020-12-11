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Spor İsrailli yetkililer Sivasspor'a zorluk çıkartıyor! Havalimanında mahsur kaldılar
Spor

İsrailli yetkililer Sivasspor'a zorluk çıkartıyor! Havalimanında mahsur kaldılar

Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında İsrailli yetkililer tarafından bekletiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 04:49:00 -

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.

"Otomatik geçiş sisteminin arızalı olduğunu söyleyerek, işlemlerimizi manuel yapmaya çalıştılar. Tek bir memur var. Otobüse bindirdiler, ha bire tur attırıyorlar. Şimdi kapıları açtılar. Şu anda uçağa bindik, bekliyoruz. Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık. Muamele çok rahatsız ediciydi. Uçağın 5.30'da kalkacağını söylediler, uçağın içinde bekliyoruz. Belki kalkarız belki 5.30'a kadar bekleriz. Sabırla, sükunetli şekilde bekliyoruz."

Kafile beklemeye devam ediyor

İsrail’de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail’in uçağın kalkışına izin vermediği bildirildi.

İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı, ancak İsrailli yetkililerin henüz uçağın kalkışına izin vermediği belirtildi.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği olayın başından beri konuyu yakından takip ederek, sorunun çözülmesi için İsrail Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kısa süre önce, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30’da (TSİ 6:30) havalanacak." açıklamasını yaptı.

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