İsrailli yetkililer davet edilmeyecek

Münübe Yılmaz

Beyaz Saray yetkilileri Bahreyn’deki konferansa Filistin’in ekonomik planını koruma adına İsrailli yetkilileri davet etmeyecek. Manama’da 25-26 Haziran’da yapılması beklenen konferansa Filistinli iş temsilcilerinin katılacağını, fakat Beyaz Saray danışmanı Jared Kuşhner tarafından yönetilen barış planını kabul etmediklerinden dolayı Filistinli yetkililerin katılmayacağı ifade edildi. Yetkililer “ Filistinli işadamları ile İsrailli işadamları katılacak. Konferansı mümkün olduğu kadar politikadan uzak tutmak adına İsrail hükümet yetkililerine davet göndermeyeceğiz” diyerek, konferansı düzenleyen yönetimin tarafsız olmak istediğinin altını çizdi. Donald Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt ve danışmanı Jared Kuşhner’in katılacağı konferansta, Donald Trump tarafından uzun süre beklemede tutulan Filistin-İsrail barış planı da masaya yatırılacak. Beyaz Saray yetkililerinin geçtiğimiz hafta Mısır ve Ürdün’ün de konferansa katılacağını duyurmasından sonra, İsrail hükümet yetkilileri de toplantıya katılacaklarını ilan etmişti.