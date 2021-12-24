İsrailli uzmandan bomba "İran" itirafı: Onlar her türlü...

Münübe Yılmaz

Bütün dünyanın gözü Tel Aviv ile Tahran arasındaki gerginliğe çevrilmişken, İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Raz Zimmt, ülkesinin İran’ın nükleer tesislerini yok etme gibi bir planı olmadığını belirtti. Siyonistlerin, son dönemde İran’a yönelik artan tehditleri ve askeri operasyon hazırlıkları, İsrail’de de yoğun bir şekilde tartışılıyor. Hem ABD’li hem de Avrupalı diplomatlar, İran'ın Viyana'daki nükleer programıyla ilgili müzakerelerin "hızla yolun sonuna geldiği" konusunda uyarırken, Yahudi gazetesi The Jerusalem Post’a konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nde İran uzmanı olarak görev yapan Raz Zimmt, “Bizim derdimiz, İran’ın nükleer programını ortadan kaldırmak değil, olabildiğince geciktirmek” dedi.

“İsrail bunu tek başına yapabilir mi?”

İsrail, İran’la yapılan müzakerelerin sonuca ulaşacağı konusunda karamsarken, siyonist ordusu, Tahran’a karşı askeri bir seçenek de dahil olmak üzere en kötü durum senaryosuna hazırlanıyor.

İsrailli uzman Zimmt ise askeri bir seçenekten bahsedildiğinde dikkate alınması gereken farklı hususlar olduğuna işaret ederek, “İsrail bunu tek başına yapabilir mi? Bu aşamada benim görüşüme göre, böyle bir seçenek olduğunu düşünmüyorum” diyor. Zimmt, siyasi-stratejik konjonktürün dikkate alınmasının şart olduğunu da belirtip, bunun yanı sıra Washington’ın İran’a saldırı konusunda İsrail’e yeşil ışık yakıp-yakmayacağının da fazlasıyla önemli olduğunu söylüyor.

“İran her türlü bilgi ve teknolojiye sahip”

İran’ın nükleer programının, daha önce İsrail tarafından hedef alınan Suriye ve Irak’tan tamamıyla farklı olduğuna dikkat çeken İran uzmanı, “Onlar her türlü bilgi ve teknolojiye sahip. İran’ın nükleer tesislerine saldırsak dahi onlar bunu telafi ederek tesislerini yeniden işler hale getirebilir” diye konuşuyor. Zimmt ayrıca İran’a yapılacak muhtemel bir saldırı sonrası Hizbullah ve İran yanlısı diğer grupların harekete geçeceğine işaret ederek, İsrail’in buna dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.