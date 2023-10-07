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Gündem İsrailli üst düzey teröristlere ağır darbe! Biri ölü biri esir
Gündem

İsrailli üst düzey teröristlere ağır darbe! Biri ölü biri esir

Yeniakit Publisher
2023-10-07 12:56:00 - 2023-10-07 13:04:20
İsrailli üst düzey teröristlere ağır darbe! Biri ölü biri esir

Hamas’ın İsrail’e darbesi devam ediyor. Katil İsrail ordusunun üst düzey yetkililerinden bir tuğgeneral öldürüldü, diğer bir tuğgeneral ise esir alındı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından üst düzey terörist olan İsrailli bir tuğgeneral ölü olarak ele geçirilirken bir diğer terörist tuğgeneral esir olarak ele geçirildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.

Birçok İsrail askeri noktalar ele geçirilirken birçok asker de esir olarak ele geçirildi. Ele geçirilen askerlerin arasında bir tuğgeneral ölü olarak kayıtlara geçti. Bir diğer İsrailli tuğgeneral esir olarak yakalandı.
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Yorumlar

Sahtekar IRKCI MEZHEPCI IRAN NEREDE? ???MUSLUMAN DEVLETLER NEREDE,? Sahtekar insan haklari soytarisi soykirim mucidi HACLI KATIL ONURSUZ BATI NEREDE.

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