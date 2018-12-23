İsrailli teröristler, çocukları sebepsizce gözaltına aldı

Terörist İsrail ordusunun Filistinlilere ait okullara ve öğrencilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrailli teröristler, abluka altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Beytunya beldesinde, 2 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı.

Öğrenciler, okuldan eve dönerken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler tarafından zorla götürülen öğrencilerin korkuyla ağladığı ve askerlere karşı çığlık çığlığa konuşmaya çalıştıkşarı görüldü.

İsrail askerlerinin gözaltına aldığı öğrencileri soruşturma merkezine götürdüğü aktarıldı.