İsrailli teröristler, çocukları sebepsizce gözaltına aldı
Çocuk katili İsrail, Filistin’deki zulmünü sürdürüyor. Terör devletinin terörsit askerleri, yolda yürüyen küçük çocukları, sebepsiz yere gözaltına aldı. Öğrenci oldukları belirtilen çocukların korku dolu çığlıkları kamereya yansıdı.23 Aralık 2018 Pazar 16:36
Terörist İsrail ordusunun Filistinlilere ait okullara ve öğrencilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrailli teröristler, abluka altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Beytunya beldesinde, 2 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı.
Öğrenciler, okuldan eve dönerken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler tarafından zorla götürülen öğrencilerin korkuyla ağladığı ve askerlere karşı çığlık çığlığa konuşmaya çalıştıkşarı görüldü.
İsrail askerlerinin gözaltına aldığı öğrencileri soruşturma merkezine götürdüğü aktarıldı.
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