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İsrailli teröristler 4 Filistinli'yi yaraladı

Siyonist İsrail'in terörist askerlerinin, işgal ettikleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistin'li yaralandı.

04 Ocak 2019 Cuma 22:15
İsrailli teröristler 4 Filistinli'yi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir, Ras Karkar ve Bel'in beldeleri ile Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Siyonist İsrail askerleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Gönüllü ilk yardım ekiplerinin AA muhabirine aktardığına göre, işgalci İsrail güçlerinin Muğayyir beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde, bir Filistinli gerçek, 3 Filistinli ise plastik mermiyle yaralandı.

İlk yardım gönüllüleri sahada yaşanan olaylarda birçok Filistinliyi ayakta tedavi ettiklerini belirtirken, çok sayıda Filistinlinin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:15
  1. Siyonist İsrail askerleri
  2. Filistinli göstericiler
  3. Batı Şeria
  4. Ramallah
  5. El-Muğayyir
  6. Ras Karkar
  7. Bel
  8. Filistin
  9. Aksa İntifadası

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