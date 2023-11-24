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Gündem İsrailli milletvekili Tali Gottlieb'den kan donduran itiraf
Gündem

İsrailli milletvekili Tali Gottlieb'den kan donduran itiraf

Yeniakit Publisher
2023-11-24 11:54:00 -

İsrailli milletvekili Tali Gottlieb, katıldığı canlı yayında kan donduran sözler sarf etti. İşgali itiraf eden Gottlieb, ''Gazzelileri bize bilgi vermek için yalvaracak hale getirmeliyiz.'' dedi.

İsrail ordusunun haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 binden fazlası çocuk, 4 bini kadın olmak üzere 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail tüm dünyanın gözü önünde katliam yaparken, kan donduran itiraflar gelmeye devam ediyor. İsrailli milletvekili Tali Gottlieb, katıldığı canlı yayında kan donduran sözler sarf etti.

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'GAZZELİLERİ YALVARACAK HALE GETİRMELİYİZ'

Katliamı itiraf eden Gottlieb, ''İşgal sözcüğü bizim için kutsal bir sözcük. Kuzey Gazze'nin tamamını alacağız. Gazzelileri bize bilgi vermek için yalvaracak hale getirmeliyiz. Onlara yiyecek, yakıt ve su ulaştırılmasına izin verildikçe bu mümkün olmaz.'' ifadelerini kullandı.

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