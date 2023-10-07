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Dünya “İsrailli kadın Gazze’ye kaçırıldı” denmişti… Gerçek çok başka çıktı!..
Dünya

“İsrailli kadın Gazze’ye kaçırıldı” denmişti… Gerçek çok başka çıktı!..

Yeniakit Publisher
2023-10-07 17:51:00 -
"İsrailli kadın Gazze’ye kaçırıldı" denmişti… Gerçek çok başka çıktı!..

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İddiaya konu görüntülerdeki kadının Rosey isimli Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu belirlenirken, çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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