İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım ve mülklere yönelik saldırılar hız kesmiyor. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), yaptığı açıklamada, Hillat el-Hums bölgesinde Filistinli çiftçilerin yaşam kaynaklarına yönelik organize bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

YÜZLERCE AĞAÇ VE TARIM ALANI TAHRİP EDİLDİ

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırıda tarım alanları hedef alındı. Saldırının bilançosu şu şekilde açıklandı:

Yaklaşık 500 üzüm ağacı yok edildi.

Yaklaşık 350 zeytin ağacı tahrip edildi.

Çiftçilere ait tarım kulübeleri tamamen yıkıldı.

Yaklaşık 10 dönümlük tarım alanının çitleri sökülerek zarar verildi.

BEYDER, Hillat el-Hums bölgesinde uzun zamandır günlük ihlallerin yapıldığını, bu durumun Masafir Yatta’da en fazla zarar gören bölgelerden biri haline gelmesine yol açtığını kaydetti.

GAZZE SALDIRILARI SONRASI İHLALLER ARTTI

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sadece ekim ayında Filistinlilere yönelik yaklaşık 766 saldırı düzenledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda kayda değer bir artış yaşanıyor: