Yaşam Telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi! 11 milyon liralık vurgun ortaya çıktı
Telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi! 11 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları 11 milyon lira dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde telefonla aradıkları kişileri “kamu görevlisiyiz” diyerek kandırıp toplam 11 milyon lira dolandırdığı belirlenen bir şebeke, polis ekiplerinin geniş kapsamlı takibiyle çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri çeşitli yalanlarla toplam 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler A.R.K., Y.S. ve A.H.K. gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

