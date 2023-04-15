İsrailli hahamdan Erdoğan ile ilgili bomba itiraflar!

İsrailli bir hahamın Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçime ilişkin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Hahamın Erdoğan’a ilişkin “İlk zamanlar bizle çok güzel oynuyordu. Erdoğansız bir Türkiye hiç uzakta değil. Şimdi onu kopartma zamanı geldi” ifadeleri büyük dikkat çekti.

Haham, şunları söyledi:

"Selam kutsal davamızın inananları yakında Türkiye’de bir seçim olacak ve bizler bu seçimi çok önemsiyoruz. Erdoğansız bir Türkiye hiç uzakta değil. Büyük İsrail projesinin önünde hiçbir lider duramaz. İlk zamanlar bizle çok güzel oynuyordu. Ardından çıkarlarımıza hep çomak çoktu. Bizi hep o bölgelerden ayırdı. Şimdi onu kopartma zamanı geldi."

Yunan Papaz'dan Ayasofya'nın cami olmasına övgü

Yunanistan'da, papaz Evangelos Papanikolaou, ''Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi.'' dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'ın başkente Atina yakınlarında bulunan Rafina'daki Analipseos Kilisesi'nde düzenlenen ayinden sonra konuşma yapan papaz Evangelos Papanikolaou, "Ayasofya gibi büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu" dedi.

Papanikolaou, Türklerin Girit'te hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını fakat Yunanistan'da Othonas'ın emriyle çok sayıda manastır ve kilisenin kapatıldığını vurguladı.

Türklerin hüküm sürdüğü dönemde insaların dinlerini özgürce yaşayabildiğini ifade eden Papanikolaou, şöyle devam etti:

''Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' demişti. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama ikisinden birini seçmek zorunda kalırsam Türkleri tercih ederim."

Ayasofya'ya, müzeyken birçok turistin uygunsuz kıyafetlerle girdiğini ancak bundan sonra ayakkabısız, uzun bir elbise ve başörtüsü ile girileceğini söyleyen Papanikolaou, ''Bu, saygı göstergesi değil mi? Belki de bunu bir lanet olarak değil, bir düzeltme olarak algılamalıyız'' şeklinde konuştu.