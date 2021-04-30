İsrailli gazeteciden Türkiye itirafı! "10 yıldır..."

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İsrail menşeli Haaretz gazetesinden Simon A. Waldman, “Amerika Artık Türkiye'yi Stratejik Bir Ortak Olarak Görmüyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında ABD yanlısı tutum sergileyen Waldman, Türkiye’yi eleştirmek isterken bomba bir itirafta bulundu. Waldman, Türkiye’nin 10 yılı aşkın süredir ABD’nin çıkarlarını baltaladığını kabul etti.

Yazısında ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanıması hakkında değerlendirmelerde bulunan Waldman, ABD hakkında önemli bir yorum yaptı.

“Olayları soykırım olarak kabul etmekten daha fazlası, Washington artık Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak görmüyor” diyen Waldman şunları yazdı:

“Nitekim, son 10-15 yıl içinde Ankara’nın politikaları sürekli olarak ABD çıkarlarını baltaladı.”