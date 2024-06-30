İsrailli gazeteci Gideon Levy İsrail rejimine tepki gösterdi: Yeryüzündeki en zalim en gaddar tiranlık

Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin 'işgal' ifadelerini kullanan İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, yaptıklarının bir savaş değil işgal olduğunu söyledi.

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin 'işgal' ifadelerini kullanarak; "İsrail Filistin arasında da bir çatışma yok. Orada öyle ya da böyle sona ermesi gereken bir işgal var." dedi.

İsrail Gazze ve Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ediyor. İsrail'in adeta soykırım suçunu işlediği mazlum bölgelerdeki faaliyetlerini sona ermesi için tepkiler sürerken; İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy'nin İsrail ile ilgili sözleri gündem oldu.

Levy, bölgede ayrımcılığın olduğuna dikkat çekerken; İsrail ile Filistin arasında bir çatışma dahi olmadığını ve İsrail'in 'işgal' yaptığını kaydetti.

İsrailli gazeteci Levy'nin sözleri şu şekilde;

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"Ben İsrailliyim. İsrail'de doğdum. İsrail'e aitim. İsrail'e bağlıyım. Burada bir orantı olduğu hakkında konuşmayalım çünkü bir orantı yok. Çatışma olduğunu bile söyleyebilirdim ama ortada bir çatışma da yok. Fransa ve Cezayir arasında bir çatışma var mıydı? Cezayir'de sona eren acımasız bir işgal vardı. Çatışma olduğunu bile söyleyebilirdim. Ve İsrail Filisitin arasında da bir çatışma yok. Orada öyle ya da böyle sona ermesi gereken bir işgal var. Yeryüzündeki en zalim en gaddar tiranlıklardan biri olan bir rejim var ve bundan daha azı değil. Ne dediğimi biliyorum çünkü 40 yıl boyunca bu konuyla ilgilendim ve bu rejim ırkçılıktan başka bir şey olarak tanımlanamaz. Orada bir toprak parçasını iki kişi paylaşıyor ama bir kişi de dünyadaki tüm haklara sahip oluyor. Diğer insanların ise hiçbir hakkı yok. Bu ayrımcılık olarak görünüyor ve evet bu ayrımcılıktır. "