İsrailli cani askerden esir Filistinli üzerinden iğrenç poz! Ebu Gureyb vahşetini hatırlattı

İşgalci İsrail'in kanlı ordusunda görev yapan katil askerlerin pervasızlığı ve ahlaksızlığı sosyal medyada bir kez daha tescillendi. Siyonist rejimin cani askeri Nikol Stelmashvski, elleri ve gözleri bağlı halde esir tutulan masum bir Filistinli gencin tepesinde gülümseyerek verdiği aşağılık pozu "askerlik anısı" diye paylaştı. Ebu Gureyb cezaevindeki işkenceci Amerikan askerlerini aratmayan bu insanlık dışı kareye dünyadan tepki yağarken, köşeye sıkışan siyonist asker paylaşımı apar topar sildi.

Middle East Eye'ın haberine göre fotoğrafın, askerlik hizmetini kısa süre önce tamamladığı belirtilen Nikol Stelmashvski adlı İsrailli'nin kişisel Instagram hesabında, salı günü paylaştığı fotoğraf serisinin bir parçası olduğu görüldü. Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği ise henüz netlik kazanmadı.

'KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLAŞMASI'

Stelmashvski, İbranice kaleme aldığı paylaşımında, "İki yıl sekiz ay, dört savaş… Binlerce anı, milyonlarca deneyim. Ve işte hayatımın asla unutamayacağım bir döneminin sonuna gelindi" ifadelerini kullandı.

Ancak gözleri bağlı bir Filistinli gencin yanında çekilen fotoğrafın, askerlik anılarının sıradan bir parçası gibi paylaşılması sosyal medyada "kötülüğün sıradanlaşması" yorumlarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı, savaşın ve bir mahkumun aşağılanmasının kutlanacak bir anı gibi sunulmasına tepki gösterdi.

Gelen öfkeli yorumların ardından paylaşım apar topar Instagram'dan kaldırıldı. Kısa süre sonra hesabın gizlilik ayarlarının da yalnızca takipçilere açık hale getirildiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşım silinse de ekran görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya devam etti. Filistinli akademisyen ve insan hakları savunucusu Ramy Abdu, X platformundaki paylaşımında, "Mahkumun aşağılanmasını bir kutlama anına dönüştürdüler" sözleriyle fotoğrafa tepki gösterdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise görüntülerin, Irak'taki Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaşanan ve dünya kamuoyunda büyük infial yaratan işkence skandalını hatırlattığını belirterek, İsrail ordusuna yönelik benzer iddialarda hesap verilebilirliğin sağlanmadığını savundu.

Fotoğrafın sosyal medyada oluşturduğu tartışma sürerken, olayla ilgili İsrail ordusundan veya paylaşımı yapan askerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.