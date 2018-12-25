İsrailli bakandan küstah sözler!

ABD'nin Suriye'den çekilmeye başlamasını İsrail'de erken seçim kararı izlerken, bugüne dek Netanyahu cephesini çok memnun eden Trump'a ilk kez eleştiri okları yöneldi. Adalet Bakanı Ayelet Şaked "Bu adım, İsrail'e yardımcı olmazken Yahudi karşıtı Erdoğan'ı güçlendiriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızarken Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama geldi.

Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtti.

Şaked, "ABD Başkanı İsrail'in büyük bir dostu" dese de şu vurguyu yaptı:

"Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı güçlendiriyor ki, kendisi bir Yahudi karşıtı."

Küstah ifadeler

ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki teröristleri olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan, şunları söyledi:

"Kürtler büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın DAEŞ'le savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadaleyi kazanmalarını umuyorum. Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler."

"Trump, alenen İsrail'i otobüsün altına attı"

Cuma günü New York Times gazetesi de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin "Trump, alenen İsrail'i otobüsün altına attı. Bu örnekte otobüs rolünde Rus ordusunun nakliye kamyonu var" sözlerini aktarmıştı.