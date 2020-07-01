  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrailli Bakan "ilhak" planının uygulanmasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:59:38 -
İsrailli Bakan "ilhak" planının uygulanmasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Akunis İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "ilhak" planının bugün uygulanmayacağını bildirdi.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini belirten Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etti.

Akunis, "ilhak" planına ilişkin ABD yönetimiyle koordinasyonun zaruri olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istememişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı