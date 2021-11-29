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Dünya İsrail'le 'yasak aşk' yaşayan Fas'tan Filistin açıklaması
Dünya

İsrail'le 'yasak aşk' yaşayan Fas'tan Filistin açıklaması

İşgalci İsrail'le normalleşme dönemine giren Fas Kralı 6. Muhammed, "Bölgenin istikrarı Filistin meselesinin çözümüne bağlıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:52:00 -
İsrail'le 'yasak aşk' yaşayan Fas'tan Filistin açıklaması

Fas Kralı 6. Muhammed, bölgede istikrarın sağlanmasının Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirtti.

Kral 6. Muhammed'in "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a hitaben kaleme aldığı açık mektup Fas haber ajansınca (MAP) paylaşıldı.

Mektubunda, "Bölgenin istikrarı Filistin meselesinin çözümüne bağlıdır." ifadesine yer veren 6. Muhammed, Filistin meselesine "adil bir çözüm" bulunması yönünde çağrı yaptı.

'İki taraf arasında güven ortadan kalktı'

6. Muhammed, "Filistin ve İsrail tarafları arasındaki doğrudan müzakerelerin durmasının üzerinden 7 yıl geçti. Bu dönemde taraflar arasındaki güven ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

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Filistin ve İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla diplomatik girişimler yürütülmesi çağrısı yapan Fas Kralı, çözümün iki devletli ve 1967 sınırları çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas ile İsrail, 10 Aralık 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle tam diplomatik ilişki kurulması yönünde anlaşmaya varmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed

 

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