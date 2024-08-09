İsrail'le ilgili dünyayı ayağa kaldıran "Google" ve "Microsoft" iddiası

Yeni Şafak gazetesi yazarı Gökhan Özcan, İsrail ordusunun bilgi işlem merkezinin başındaki üst düzey albaylardan birinin konuşmasına dayanarak, İsrail'in Google ve Microsoft'tan yapay zeka desteği aldığını belirtti. Türkiye'de 6 gündür devam eden Instagram yasağına da değinen Özcan, "Günlerdir herkes Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranmadığı için yayını engellenen İnstagram’ı konuşuyor. Birileri adeta uyuşturucu bağımlısı gibi histerik krizlere girmiş, “İnstagram’ımı isterim” diye bağırıyor. Hangi İnstagram? Ülkemizin yasalarını takmayan, terör örgütlerinin propagandalarını serbest bırakıp Gazze haberlerini, Haniye’nin şehadetini sansür eden Instagram!" dedi.

Gökhan Özcan, kaleme aldığı yazısında "Instagram'ı açın" diyenleri eleştirdi.

"Meta yayının engellendiği şu süreçte günde yaklaşık 1.2 milyon dolar kaybediyor. Güzel, umarım daha fazlasını da kaybeder!" ifadelerini kullanan Özcan, şunları yazdı:

"Günlerdir herkes Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranmadığı için yayını engellenen İnstagram’ı konuşuyor. Birileri adeta uyuşturucu bağımlısı gibi histerik krizlere girmiş, “İnstagram’ımı isterim” diye bağırıyor. Hangi İnstagram? Ülkemizin yasalarını takmayan, terör örgütlerinin propagandalarını serbest bırakıp Gazze haberlerini, Haniye’nin şehadetini sansür eden İnstagram! İnstagramsız yaşayamayacağına inanan, inandırılan milyonlarca insan var ülkemizde! Kimi bağımlılığını açıkça itiraf ediyor, kimi sessizce, kendine bile itiraf etmeden içinde bastırıyor. Ama milyonlarca insan için maalesef gerçek bu!

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Türkiye’de 57 milyonu aşkın kullanıcısı var İnstagram’ın, dünyada beşinci durumdayız. Meta İnstagram’ın her bir kullanıcısından 7.91 dolar kazanıyor, bunun azımsanmayacak bir kısmı kâr… Yayın engeli bir yıl sürse kaybedeceği para tahmini olarak 450 milyon doların üstünde… Yani Meta yayının engellendiği şu süreçte günde yaklaşık 1.2 milyon dolar kaybediyor.

Güzel, umarım daha fazlasını da kaybeder! Ancak şunu atlamayalım; normal şartlarda, yani engellenmediğinde kullanıcılarından böyle korkunç paralar kazanıyor bu adamlar! Bu parayı bir şekilde bizden almış oluyorlar, biz onlara bağımlı olmasak bu paraları kazanamayacaklar."