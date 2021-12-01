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Dünya İsrail'in zulmü devam ediyor! Hem işgalci hem gaspçı!
Dünya

İsrail'in zulmü devam ediyor! Hem işgalci hem gaspçı!

Filistin topraklarını yıllardır haksız hukuksuz bir şekilde işgal etmeye devam eden Siyonist İsrail, işgalin yanı sıra Filistinlilerin mallarını ve paralarını da gasp ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:37:00 -
İsrail'in zulmü devam ediyor! Hem işgalci hem gaspçı!

 Yeni Akit/Ankara 

Filistin halkının hayat damarlarını kurutmak için her yola başvuran işgal güçleri, El-Eğvar'ın Harbeti'r Re'si'l Ehmer bölgesinde 'istimlak' furyası başlatarak; Filistinlilere ait su tanklarına, traktörlere, ulaşım ve taşıma araçlarına el koydu.

Evini basıp eşyalarını parçaladılar, parasını gasp ettiler

Öte yandan Filistin Ajansı’ndan verilen bilgiye göre işgal güçleri, sabahın erken saatlerinde El-Halil kentinde evine baskın düzenlediği Ekrem Kavasime'nin ev eşyalarını tahrip ederken, bir miktar parasını da gasp etti.

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