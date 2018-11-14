İsrail'in uykularını kaçırıyordu... Şimdi de ABD'nin hedefinde

ABD, Hamas liderlerinden Salih El-Aruri’yle ilgili bilgi verecek veya yerini gösterecek olanlara 5 milyon dolar mükafat verme taahhüdünde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, İslamî Direniş Hareketi Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri’yle ilgili bilgi verecek veya yerini gösterecek olanlara 5 milyon dolar mükafat verme taahhüdünde bulundu.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yardımcısı olan Salih El Aruri, Siyonist İsrail rejiminin faaliyetlerinden en çok korktuğu isimlerin başında yer alıyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığına bağlı “Terörle Mücadele” koordinatörü büyükelçi Nathan Sales, terör suçlaması nedeniyle Hamas liderlerinden bazılarının tutuklanmasına yönelik bazı adımlar atabileceklerini belirterek, İsmail Heniyye’nin bunlardan biri olduğunu söyledi.

Genelde Filistin halkına, özelde ise Hamas ve diğer direniş gruplarına karşı özel bir düşmanlığı olan, onlara karşı Siyonist ağzıyla konuşan, işgal rejiminin iddialarını tekrarlayan ABD daha önce de Hamas hareketini terör listesine almış ve özellikle bazı liderlerini listeye eklemişti.

Terör listesinde birçok isim var

Amerika’nın terör listesine aldığı Hamas ve diğer hareket liderleri:

Muhammed Dayf (Kassam Tugayları komutanı), Ziyad En-Nehhale (İslamî Cihad Hareketi Genel Sekreteri), Yahya Es-Sinvar (Hamas’ın Gazze lideri), Fethi Hammad (Hamas’ın önde gelen lideri), Ahmed El-Gendur (Kassam Tugayları komutanlarından), Ramazan Şallah (İslamî Cihad eski Genel Sekreteri), Ruhi Muştehi (Hamas Siyasi Birimi üyesi).

Terör listesine alma kararından sonra Amerika vatandaşı veya Amerika’da ikamet eden biri listede olanlardan biriyle ilişki kuramadığı gibi, Amerika yönetimi de o şahsın bankalardaki hesaplarına ve Amerika’daki mal varlıklarına el koyuyor.

milligazete