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İsrail'in skandal kararına Avrupa ülkesinden tepki

İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 191 yeni konut inşa etmesine sert tepki gösterdi.

27 Aralık 2018 Perşembe 23:56
İsrail'in skandal kararına Avrupa ülkesinden tepki

İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Burt, siyonist işgalci İsrail’in Batı Şeria’daki yeni yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin bu hafta Batı Şeria'daki yerleşimlerini genişleteceğini duyurması kabul edilemez ve hayal kırıcıdır.” ifadelerini kullandı.

14 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilecek

İsrail’i yasa dışı yerleşimlere son vermeye davet eden Burt, "Bu tür eylemler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır ve İsrail’in Filistinliler ile gelecekte herhangi bir barış anlaşmasına yönelik kararlılığını sorgulanır hale getirir.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'da 14 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini inşa etmeyi planladığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, liderliğini yürüttüğü hükümetinin Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu dile getirmişti.

"400 binden fazla Yahudi yerleşimci"

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 23:56
  1. İsrail
  2. İngiltere

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