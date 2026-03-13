  • İSTANBUL
Dünya İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü
Dünya

İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü

İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan’ı hedef alan son saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesindeki Ain Ebel kasabasına gerçekleştirilen bir İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Sur bölgesindeki Barish kasabasını hedef alan bir diğer İsrail saldırısında da 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail, Lübnan’ı vurmuştu
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un banliyölerine ve ülkenin güneyine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların Hizbullah’a ait karargahları ve askeri altyapıları hedef aldığını öne sürmüştü.

