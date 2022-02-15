İsrail’in ipine sarılan Davutoğlu rezil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile olumlu görüşmelerin yapıldığını belirterek Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıklamasının ardından, siyasi çapsızlığı ile bilinen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu kritik hamleyi itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Davutoğlu erken öttü

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Erdoğan, İsrail CB Türkiye’yi ziyaret edecek diyor; İsrailli yetkililer ise küçümseyen tavırla “bu konuda alınmış nihai bir karar yok” diyor. “One Minute” günlerinden bugünlere... AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: İtibarımızı sarsan bu tabloyu görün ve sesinizi yükseltin!" ifadelerini kullanmıştı.

Erken öten horoz misali kendince Cumhurbaşkanı’nı itibarsızlaştırmaya çalışan Davutoğlu’nu dumura uğratan haber çok geçmeden geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağı açıklandı. Ayrıca Herzog, pazar günü Covid-19 testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini de sunmuştu.

Davutoğlu’nun bu gelişmeden sonra ne diyeceği merak konusu oldu.