  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı
Hareketli anlar! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı
PKK yerle bir ediliyor! Sınıra gönderildiler
Adanalı şehidin cenazesinde yürek yakan anlar
Dünya İsrail'in güvendiği "Demir Kubbe"ye kar yağdı
Dünya

İsrail'in güvendiği "Demir Kubbe"ye kar yağdı

İsrail tarafından geliştirilen ve ülkenin hava savunmasında kullanılan 'Demir Kubbe' sistemlerinde görev yapan askerlerde kanser vakalarının arttığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 15:16:00 -
İsrail'in güvendiği "Demir Kubbe"ye kar yağdı

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail'in hava savunma sistemleri olan Demir Kubbe bataryalarında görev yaptıktan bir süre sonra kansere yakalanan askerler, hastalığa hava savunma sistemlerinin yol açtığını öne sürdü. Sistemlerin radarından yayılan radyasyonun, çeşitli hastalıklara yol açtığını söyleyen askerlerden bazıları, İsrail Savunma Bakanlığı'na karşı yasal süreç başlattı.

Ynet'e konuşan İsrail ordusunda görev yapmış Ran Mazor adlı asker, görev yaptığı süre içerisinde sürekli olarak bacak ve sırt ağrısı şikayetlerinde bulunduğunu ve kendisine 'Demir Kubbe'nin radar sisteminden kaynaklı olarak kemik kanseri teşhisi konduğu bildirdi.

Konuyla ilgili yeni bir çalışma da, füze savunma sisteminin bataryalarında çalışan askerlerdeki yüksek kanser oranlarına işaret ederek iddiaları destekledi.

Ancak İsrail Savunma Bakanlığı, verilerin 'olağandışı' olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

İki sene önce, İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını öne sürmüştü. (Sputnik)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hepbanademenin Bedeli

KOMSUNACKEN TOKYATMANIN YAĞMALAMANIN BEDELI
  • Yanıtla

Şeyh Şamil

Sizin bir hesabınız var Allah'ın da bir hesabı var elbet. ALLAH hesabı en çetin olandır. Siz istemesiniz de Allah CCH nurunu tamamlayacak InşaAllah. Zora Allah vaadinden asla dönmez!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?
Biyografi

Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?

Ahmet Erdem hayatı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bakan yardımcıları atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yard..
Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!
Gündem

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Alkol bulamayan müptezellerin hedefindeki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, onlara en sonunda anlayacakları dilden bir cevap vererek, sosyal medy..
CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları
Siyaset

CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den gelen "Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin" tepkisine cevap veren..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay