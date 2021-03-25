  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’in gizli üssü ifşa oldu
Dünya

İsrail’in gizli üssü ifşa oldu

İsrail koronavirüs test alanlarını gösteren bir haritada beklenmedik hataya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:40:00 -
İsrail’in gizli üssü ifşa oldu

Nüfusunun yarısından fazlasına koronavirüs aşısı yapan İsrail önemli bir güvenlik zafiyetine neden olabilecek bir hataya imza attı.

Koronavirüs testlerinin yapıldığı yerleri gösteren bir harita yayınlayan İsrail bu haritada askeri üslere de yer verdi.

Ancak ülke basınında yer alan haberlere göre, bu üsler arasında "gizli" olarak sınıflandırılan yerlere de yer verildi.

Başka bir deyişle İsrail ordusu ve askerî istihbaratına ait gizli üsler internete yüklenen bu harita nedeniyle ifşa oldu.

Söz konusu haritada üslerin sadece konumları değil; sınırları, ve isimleri gibi bilgileri de ortaya çıktı.

Hatanın fark edilmesinden sonra harita internetten kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması!
Gündem

Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması! "Bunu halkımız için istiyoruz"

Musul Valisi Cuburi, "Musul halkının ve genel olarak Irak'ın menfaati için kardeş Türkiye ile ilişkilerimizin daima daha güçlü olmasını isti..
Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!
Medya

Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!

Cumhuriyet paçavrası, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın twitter mesajı üzerinden, pis dilini Bediüzzaman Said Nursi H..
Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?
Gündem

Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?

AK Parti'nin yeni MKYK'sının ilk toplantısı sonrası Ömer Çelik yeni 'MYK' listesini açıkladı. Çelik yeni kabine değişikliğine ilişkin de açı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay