İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
Abluka altındaki Gazze'de bazı noktalar terör devleti İsrail tarafından vuruldu.
İsrail tarafından yapılan açıklamada savaş uçaklarının Gazze'de bazı noktaları hedef aldığı açıklandı. Olaya şahit olanların yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytune Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya en az 2 roketli saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Düzenlenen saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar oluştuğu açıklanırken, can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
1 haftadır her gece saldırıyor
İsrail ordusu, geçen hafta çarşamba gününden bu yana Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları bombalıyor.