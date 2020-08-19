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Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

Abluka altındaki Gazze'de bazı noktalar terör devleti İsrail tarafından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 04:07:00 -
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail tarafından yapılan açıklamada savaş uçaklarının Gazze'de bazı noktaları hedef aldığı açıklandı. Olaya şahit olanların yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytune Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya en az 2 roketli saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Düzenlenen saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar oluştuğu açıklanırken, can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

1 haftadır her gece saldırıyor

İsrail ordusu, geçen hafta çarşamba gününden bu yana Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları bombalıyor.

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