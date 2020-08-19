İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail tarafından yapılan açıklamada savaş uçaklarının Gazze'de bazı noktaları hedef aldığı açıklandı. Olaya şahit olanların yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytune Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya en az 2 roketli saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Düzenlenen saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar oluştuğu açıklanırken, can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

1 haftadır her gece saldırıyor

İsrail ordusu, geçen hafta çarşamba gününden bu yana Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları bombalıyor.