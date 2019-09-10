0553 313 94 23

İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik saldırıları protesto edildi

10 Eylül 2019 Salı 14:56
İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik saldırıları protesto edildi

GAZZE (AA) - Filistinliler, İsrail'in Gazze ablukası ve balıkçılara yönelik ihlallerini protesto etti.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) tarafından Gazze'nin batısındaki balıkçı iskelesinde düzenlenen gösteriye çok sayıda Filistinli katıldı.

"İsrail'in balıkçılara yönelik tacizlerine hayır", "Gazze ablukasına hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin yönetimi ve Gazze'deki hükümetten istihdam imkanı yaratarak balıkçıları desteklemelerini istedi.

FDKC İşçi Birliği Bloku Sorumlusu Cihad el-Berberi, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugün İsrail ablukasının ve balıkçılara yönelik tacizlerin sürmesini reddettiğimiz açıklamak için buradayız." dedi.

Berberi, İsrail askerlerinin her gün Filistinli balıkçılara saldırdığını ve avlanmalarına engel olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çekti.

Balıkçıların rahatça avlanmasına izin verilmesi ve İsrail'in 13 yıldır yasakladığı balık avı için gerekli araç gerecin Gazze'ye sokulmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Berberi, Filistin yönetiminden işsizlik ve fakirlik oranını düşürecek, ekonomiyi iyileştirecek gerçekçi çözümler bulmasını talep etti.

- İsrail Gazzeli balıkçılara engel oluyor

İsrail askerleri, sık sık sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:56
  1. balıkçı
  2. Filistin
  3. Gazze
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    1. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    2. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    3. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    5. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Çobanbey’e ziyaret
    8. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    9. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    10. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    11. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    12. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    13. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    14. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    15. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    16. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    17. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    18. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    19. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    20. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    21. Şehit babası Mehmet Demir son..
    22. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    23. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    24. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    25. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    26. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    27. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    28. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    29. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    30. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!