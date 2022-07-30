İsrail'in Filistinlilere yönelik Kefr Kasım katliamıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

29 Ekim 1956 günü İsrail askerlerinin Filistinli sivillere ateş açması sonucu 49 sivil hayatını kaybettiği olayın kasten planlandığına ve bölgedeki diğer Filistinlilerin gözünü korkutmak için bazı sivilleri öldürdüğüne ilişkin bilgiler 66 yıl sonra ortaya çıktı.

Katliam, 1949 ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ve Ürdün'e bağlı Batı Şeria'nın sınırını oluşturan Yeşil Hat üzerindeki Kefr Kasım bölgesinde meydana geldi.

Aynı günün sabahında İsrail ordusu, Ürdün sınırındaki tüm Arap yerleşimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Sokaklarda görülen her Arap vurulacaktı.

Yasaktan haberi olmayan ve çalıştıkları işlerden akşama doğru dönen Filistinli siviller, İsrail sınır birliklerinin saldırısına uğradı.

Söz konusu katliamın planlı ve İsrail askerlerinin haberinin olduğu bir şekilde gerçekleştirildiği bilgisi, olayla ilgili yapılan bir mahkemede gün yüzüne çıktı.

İsrail yıllardır konuya ilişkin mahkeme tutanaklarını "ulusal güvenliği tehdit oluşturabilir" bahanesiyle yayımlamıyordu.

Katliam içerisinde yer alan İsrail komutanlarından Chaim Levy'in olaya dair ifadeleri bir duruşma sırasında okundu.

Öldürülen siviller sokağa çıkma yasağından habersizlerdi

İfadelerde "öldürülen Filistinlilerin sokağa çıkma yasağından habersiz silahsız siviller olduğu ve İsrail askerlerinin bu konuyu bile bile katliamı gerçekleştirdiği" bilgisi paylaşılıyordu.

Tutanaklarda yer alan "Sokağa çıkma yasağından haberdar olmayan kişilerin öldürülmesine dair emir aldığınızı kabul ediyor musunuz?" sorusunu Levy "Bana bu yönde bir emir verilmişti. O günlerde yaptığımız makul gelmişti." diye yanıtladı.

Öte yandan İsrail'in katliamın gerçekleştiği Kefr Kasım komutanı olarak atadığı Issachar Shadmi'nin katliama zemin hazırladığı öğrenildi.

Komutan Shadmi'nin o tarihte Filistinlileri yıldırmak ve gözlerini korkutmak için ölümlerin kabul edilebilir olduğuna dair bir emir çıkardığı açıklandı.

Shadmi'nin ifadeleri şöyleydi:

"Birkaç kişiyi indirmek en iyisi... Böylece gelecekte bu onları susturur ve bu köylerin denetiminde daha az insan gücü kullanırız."

"İsrail'in katliamı demografik değişimin önünü açmak içindi"

Bölgede katliamdan pay sahibi olan İsrailli komutanlardan Levy, Kefr Kasım'da öldürülen insanların bölgede bir demografik değişime yol açmak için olduğunu kabul etti.

Plana göre bölgede bazı Filistinliler öldürülüp, diğerlerinin gözleri korkutulacaktı.

Bunun sonucunda birçok Filistinlinin Ürdün'e göçü kolaylaştırılacaktı.

Dahası katliamda yer alan komutanlar Filistinlileri bölgeden terk ettirmek için doğu kapısına asker yerleştirilmediği ve geçişlerin kolayca sağlandığını söyledi.

Komutanların ifadelerinde şu sözler yer alıyordu:

"Birkaç kişinin öldürülmesi diğerlerini yıldırabilir. Bu yıldırma işlemleri de onları geçiş kapılarına doğru hareketini teşvik edebilir."

Kaynak: Mepa News