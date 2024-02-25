İsrail'in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini ateşe verdi!

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz bir kişi kendini ateşe verdi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Adamın neden kendini ateşe verdiği henüz bilinmezken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına bir tepki olarak söz konusu eylemi gerçekleştirmiş olabileceği tahmin ediliyor.