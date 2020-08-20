İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Batıda Libya doğuda Azerbaycan

"Middle East Monitor" adlı sitede yayınlanan makalede Türkiye-İsrail rekabetiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yunanistan ve darbeci Sisi idaresindeki Mısır'ın Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmek istemediği belirten makalede, İsrail'in Türkiye'nin bölgede etkinliğini artırmasından ciddi manada endişe duyduğu ve planlarının sekteye uğradığı ifade edildi.

"İsrail Türkiye'ye karşı askeri bir çatışmaya giremez"

İsrail'in Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Mısır'a açık bir şekilde destek olduğu ancak Tel Aviv yönetiminin Türkiye'ye karşı askeri bir çatışmayı göze alamayacağı kaydedilen makalede "İsrail Türkiye'ye karşı askeri bir çatışmaya giremez" denildi.

Makalede Azerbaycan'ın İsrail'den satın aldığı İHA'ların sorunlu olduğunu keşfettikten sonra Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin Kafkasya bölgesine doğru kaydığından bahsedildi. Makalede, "Bu gelişme Türkiye’nin askeri teçhizatını Azerilere satmasının önünü açabilir" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye İsrail'in imajını zehirledi"

Türkiye sayesinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci general Hafter karşısında büyük başarılar kazandığı ifade edilen yazıda "Türkiye'nin silah pazarı konusunda İsrail'le rekabet etme ve onu Kafkas bölgesinden çıkarma girişimi İsrail’in etkili ve yüksek kaliteli bir güvenlik sağlayıcısı imajını zedelemiştir" denildi.