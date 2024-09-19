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Dünya İsrail'i sorumlu tutan Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayındayken açıkça İsrail jetleri Lübnan'ı bombaladı!
Dünya

İsrail'i sorumlu tutan Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayındayken açıkça İsrail jetleri Lübnan'ı bombaladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 20:56:00 - 2024-09-19 21:10:09
İsrail'i sorumlu tutan Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayındayken açıkça İsrail jetleri Lübnan'ı bombaladı!

Lübnan'da Hizbullah güçlerine yönelik olarak yapılan cihaz patlamaları sonrası Hizbullah lideri Nasrallah, canlı yayında açıklama yaptı.

İşgalci İsrail salı günü Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarına yönelik saldırı gerçekleştirmiş, Lübnan'ın pek çok noktasında eş zamanlı patlayan telsizler sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu üç bine yakın kişi yaralanmış ve en az 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dünya gündemini üç gündür meşgul eden ve nasıl yapıldığı çokça tartışılan saldırı sonrası ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu. Nasrallah'ın konuşması esnasında işgalci İsrail jetleri, başkent Beyrut dahil Lübnan'ın pek çok noktasını bombaladı.

Soykırımcı İsrail'in F-15 ve F-35 savaş uçakları Beyrut semalarında görüntülenirken, Sur ve Hallusiye şehirlerinden de patlama yaşandığı bilgisi geldi. Saldırılar sonucu ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, terör devleti İsrail'in bu saldırıyı Hasan Nasrallah konuşma yaparken gerçekleştirmesi bir 'gözdağı' olarak görülüyor.

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