İsrail'i korku sardı! Türkiye Rusya ilişkisi bizi gölgede bırakıyor

İsrail basını yeni haftaya Türkiye'yi manşete alarak başladı. The Jerusalem Post, geçtiği haberlerde, Türkiye ve Rusya arasındaki büyüyen iş birliğine dikkat çekti, bu konuda tüm Orta Doğu'yu ve ABD'yi dikkatli olmaları konusunda uyardu.

"Türkiye ve Rusya İsrail'i gölgede bırakıyor"

İsrail'in enerji ve savunma politikalarına vurgu yapan gazete, "Türkiye ve Rusya'nın enerji ve diğer konularda büyüyen iş birliği, İsrail'i gölgede bırakıyor." ifadelerini kullandı.

"Gelişen ilişkiler İsrail'i etkileyecek"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini satın almasını ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin, gelişen Türkiye Rusya ilişkilerinin sonucu olarak okuyan gazete, iki ülke arasındaki büyüyen ilişkinin diğer konulara da sirayet edeceğine vurgu yaparak, "Mesela İsrail Rusya ilişkileri bugünlerde güzel, fakat Suriye konusunda çıkar çatışması yaşandığında ne olacak?" sorusunu yöneltti.

"Ortadoğu'daki komşu ülkeler ciddiye almalı"

İki ülke arasındaki gelişen ilişkilerin, herkes tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çeken gazete, "Ortadoğu'daki komşu ülkeler bu konuyu oldukça ciddiye almalıdır. Türkiye Rusya ilişkileri şu an başlangıç aşamasında olsa dahi ileri de uzun dönemli sonuçları olacaktır." yorumunda bulundu.

Seçim sonrası Yunanistan'dan İsrail hamlesi

The Jerusalem Post, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin detaylarını da aktardı. Gazete, Yunan Bakan'ın ilk ziyaretinin Washington, ikinci ziyaretinin ise İsrail olmasına dikkat çekti. Yunanistan'ın İsrail ile "iyi ilişkiler" kurmak istediğini aktaran gazete, Dendias'ın, "İsrailli dostlarımıza ihtiyacımız var." sözlerine yer verdi.

Gazeteye göre, Yunan Dışişleri Bakanı, "İsrail Türkiye ile olan problemimizi anlamalıdır." dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Yunan Bakan'la Türkiye hakkında konuştuklarına dair bir yorumda bulunmadı.