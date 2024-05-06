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Sosyal Medya İsrail’e verdiği desteği Türklerden çıkartıyor Starbucks'taki fiyat artışı dudak uçuklattı! Artık Starbucks’a gitmeyi düşünmüyorum
Sosyal Medya

İsrail’e verdiği desteği Türklerden çıkartıyor Starbucks'taki fiyat artışı dudak uçuklattı! Artık Starbucks’a gitmeyi düşünmüyorum

Yeniakit Publisher
2024-05-06 09:42:00 - 2024-05-06 10:29:07

2018'den itibaren her yıl Starbucks'daki fiyatları çeken gençlerin videosu büyük yankı uyandırmıştı. 2023'te 54 TL olan kahveye parası yetmediği için bu akımı sonlandırmışlardı. Kahvenin şuan ki fiyatı 145 TL.

Katil İsrail'e destekleri sebebiyle Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde boykot edilen Starbucks zincirlerinin ekonomik zorluk yaşamaya başlamasından sonra fiyat artırma çalışmalarına hızlı başladı. Bir kahveyi 145 liradan satacak olan Starbucks, bu şekilde ekonomisini düzeltmeye çalışacak.

2018'den itibaren her yıl Starbucks'daki fiyatları çeken gençlerin videosu büyük yankı uyandırmıştı. 2023'te 54 TL olan kahveye parası yetmediği için bu akımı sonlandırmışlardı. Kahvenin şuan ki fiyatı 145 TL.

2018 yılında 13.25 TL olan kahveyi her yıl alarak fiyat artışını kaydeden gençler 2023'te 54 TL olan kahveye parası yetmediği için bu akımı sonlandırmışlardı.

Yeniden gündem olan video sonrası ise kahvenin bugünkü fiyatının 145 TL olduğu öğrenildi. Videoyu çeken gençler, “Bu son videomuz çünkü bir daha Starbucks’a gelmek istemiyoruz.” Dedi.
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Yorumlar

Mülayim ama bombacı

Kahveye paraları yetmediği için gitmeyecekler yetse gene devamke, akit te algıya devamke haber olsun gönülleri hoş tutmak olsun sanki boykot muş gibi ver emi, bakış açınızı,

Yozgat

Sizler K.ö.p.peksiniz
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