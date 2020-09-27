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Siyaset İsrail’e karşı D-60 kurulmalı
Siyaset

İsrail’e karşı D-60 kurulmalı

Yeniden Refah lideri Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İslam birliğinin önemine atıfta bulunarak, ümmet coğrafyasındaki devletlerle kurulacak işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:17:00 -
İsrail’e karşı D-60 kurulmalı

Haber Merkezi

Erbakan, Siyonist İsrail için en büyük tehlikenin Türk milleti olduğunu da vurguladı.

D-60 Kurulmalıdır

Türkiye’nin öncülüğünde D- 60’ın kurulması gerektiğini kaydeden Erbakan, şunları dile getirdi: “Milli Görüş olarak 50 yıldır söylediğimiz gibi Siyonist İsrail’in ana hedefi önündeki en büyük engel Türkiye ve aziz milletimizdir. Bunu onlar da çok iyi bildikleri için Türkiye’yi kıskaç altına almak ve yutmak istiyorlar. İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşını durdurmak, Büyük İsrail projesine engel olmak ve Filistin’i kurtarmak ancak ve ancak fiili adımlar atmakla mümkün olur. Bu fiili adım da D- 8’i aslına uygun hale getirmek ve Türkiye’nin öncülüğünde D-60’ı süratle kurmaktır. Bu adımları atmadan bekamızı korumamız Filistin’i kurtarmamız asla ve asla mümkün değildir.

İsrail tehlikesi

Bölge ülkelerinin İsrail’e yem edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erbakan şöyle devam etti: “Kurulduğu günden bu yana çıbanbaşı haline gelen İsrail, bu bölgedeki Müslüman ülkelerle yaptığı anlaşmalarla siyasi ve ticari ilişkileri artırarak asıl hedefini hızlandırma amacını gütmektedir. İslam ülkelerini bir araya toplayıp adil bir dünyanın kurulması için yönlendirmezsek İsrail, kendi hedefl eri doğrultusunda kullanmak üzere Müslüman ülkelerle işbirliği yapar. Çünkü gözleri zenginliklerinde.”

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