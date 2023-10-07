İsrail'e hayatının dersini veren Hamas'tan şükür secdesi
Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Operasyonu takip eden İsmail Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti şükür secdesine durdu.
Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.
Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı.
Camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı
Savaşacak cesareti olmayan özellikle Gazze sınırında yaşayan İsraillilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem olurken camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı yapılıyor.
Hamas'tan şükür secdesi
Terör devletinin işgal altında tuttuğu topraklara yönelik başlatılan topyekün operasyonu takip eden İsmail Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti şükür secdesine durdu.