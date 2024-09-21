  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah’tan kork Ekrem!

101 İHA birçok şehri aynı anda vurmak için havalandı! Hepsi peş peşe yere çakıldı

İsviçre'de doğdu ama... Osmanlı hayranı genç ilgi odağı oldu

Türkiye resmen ayağa kalkacak! Fenerbahçe'den flaş karar! Galatasaraylı yöneticilere su yok…

TOGG’dan sonra da durmak yok! Hem Yerli hem elektrikli hem de ucuz

Hasan Arat’tan derbi günü Galatasaray’a olay gönderme geldi! Taraftarlar ayağa kalktı! İlginç çıkış olsa gerek…

Bir atama kargaşası! Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama

Narin cinayetinde itirafçıdan şok itiraf: ‘Narin’in annesi ile Salim….’

CHP’nin forvetleri birbirine girdi

Derbide Galatasaray için bunu da yaptılar! Büyük şok yaşayacaklar! Çileden çıktı: Bu rezilliğe son verin artık…
Gündem İsrail'e darbe üstüne darbe! Çok sayıda roket fırlatıldı
Gündem

İsrail'e darbe üstüne darbe! Çok sayıda roket fırlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 15:02:00 -
İsrail'e darbe üstüne darbe! Çok sayıda roket fırlatıldı

İsrail'in saldırılarına misilleme yapan Hizbullah, çok sayıda roket fırlattı. İsrail vatandaşlarına "sığınaklara gidin" çağrısı yapıyor.

Hizbullah defalarca saldırıda bulunan İsrail'e misilleme yapıyor. Hizbullah tarafından İsrail sınırlarına çok sayıda roket fırlatıldı. İsrail, vatandaşlarına "sığınaklara gidin" çağrısı yaparken, Hizbullah'ın vurduğu bölgelerden dumanlar yükseliyor. 

İSRAİL HAVA SAHASINI 24 SAATLİĞİNE KAPATTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu
İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Gündem

İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Adi İsrail yine okul vurdu! Çok acı görüntüler…
Adi İsrail yine okul vurdu! Çok acı görüntüler…

Gündem

Adi İsrail yine okul vurdu! Çok acı görüntüler…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23