İsrail’e büyük şok! 'Normalleşme adımı atmayacağız' diyerek duyurdular

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, ülkesinin Arap Birliğinden bazı ülkelerin attığı İsrail'le normalleşme adımlarını takip etmeyeceğini söyledi.

Afrika Boynuzu'ndaki stratejik konumundan dolayı çok sayıda ülkenin askeri üssüne ev sahipliği yapan Cibuti'nin lideri Gulle, The Africa Report Dergisi'ne verdiği mülakatta, İsrail'in Filistinlileri vazgeçilmez haklarından yoksun bıraktığını ve bu nedenle Tel Aviv hükümetiyle anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti.

Bazı Arap ülkelerinin attığı normalleşme adımlarını takip etmeyeceklerini ifade eden Gulle, "Hepimizin İsrail hükümetinden yapmasını istediği şey barış adına bir iyi niyet gösterisinde bulunması. Ama korkarım ki onlar böyle bir şeyi asla yapmayacak." dedi.

Etiyopya'daki askeri operasyona destek

Etiyopya'daki operasyonda açıkça Addis Ababa hükümetine destek verdiklerini kaydeden Gulle, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in isyancı Tigray yönetimine karşı askeri operasyon değil müzakere adımı atmasının ülkenin bölünmesine yol açabileceğine işaret etti.

Gulle, ekonomik gelirinin büyük çoğunluğunu liman gelirinden sağlayan ülkesinin istediği tek şeyin Etiyopya'da barışın bir an önce tesis edilmesi olduğunu dile getirdi.

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray'da yapılan törenle Birleşik Arap Emirliği (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Bu anlaşmalardan yaklaşık bir ay sonra ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

İsrail basınında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve BAE'yle yakın ilişkilere sahip Somaliland'in de İsrail'le yakınlaşacağı ileri sürülmüştü.