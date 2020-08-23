İsrail'e ait İHA'yı düşürdüler
Sık sık Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) Hizbullah tarafından düşürüldü.
Lübnan’da Ayta al-Shaab kasabası yakınlarında ülke hava sahasına giren İsrail‘e ait İHA Hizbullah tarafından havada imha edildi.
Düşürülen İHA'yı ele ele geçirdiğini açıklayan Hizbullah ihlallere izin verilmeyeceğini kaydetti.
Düşürelen İHA ile ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan sınırında rutin faaliyetlerde bulunan bir İHA'nın düşürüldüğünü doğruladı. Andree, İHA'yı düşüren Hizbullah'ın hergangi bir bilgi edemeyeceğinden emin olduklarını kaydetti.
İsrail Lübnan hava sahasını işgal ediyor
Lübnan hükümeti Birleşmiş Milletler'e İsrail'in sınırlarını defalarca işgal ettiği gereçesiyle geçtiğimiz günlerde BM'ye şikayette bulunmuştu.