İsrail'den yeni işgal rotası! 'Suriye'den çekilmeyeceğiz'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye topraklarından çekilmeyeceklerini belirtti.

Katz söz konusu açıklamaları, İsrail'in Suriye ve Gazze'deki politikalarının tartışıldığı bir süreçte yaptı.

Kısa bir süre önce Batı basını, ABD'nin Suriye ve Gazze konusunda İsrail'e baskı yapabileceği iddialarına yer vermişti.

Katz, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu bölgelerdeki politikalarının değişmeyeceğini vurguladı. Katz şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in politikası açıktır: Bir Filistin devleti kurulmayacaktır. İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın zirvesinde ve güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecektir. Gazze son tünele kadar silahsızlandırılacaktır. Hamas Sarı Hattın gerisinde İsrail ordusu tarafından, diğer bölgelerde ise uluslararası güçler ya da İsrail ordusu tarafından silahsızlandırılacaktır."

İsrail ordusu, Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetime karşı saldırıya geçmişti.

Bu kapsamda sınır hattındaki birçok bölge işgal altına alınmıştı.

İşgal edilen alanlar arasında stratejik öneme sahip Cebelu'ş Şeyh (Hermon Dağı) de bulunuyordu.

