Son Haberler

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

Nereden nereye! Türkiye, Portekiz’e askeri gemi yapıyor

İddianamede perde aralandı! Örgütün kilit isimleri tek tek deşifre edildi

Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

TÜBİTAK BiGG’de dev destek! 109 girişimciye 900 bin liralık fon fırsatı

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

Eğitimde 22 yıllık istihdam tablosu! Bakanlık paylaştı: Öğretmen kadrosu gençleşiyor

“Terörü bir 40 yıl daha yaşamaya tahammülümüz yok”

İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü
Dünya İsrail'den yeni işgal rotası! 'Suriye'den çekilmeyeceğiz'
İsrail'den yeni işgal rotası! 'Suriye'den çekilmeyeceğiz'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye topraklarından çekilmeyeceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye topraklarından çekilmeyeceklerini belirtti.

Katz söz konusu açıklamaları, İsrail'in Suriye ve Gazze'deki politikalarının tartışıldığı bir süreçte yaptı.

Kısa bir süre önce Batı basını, ABD'nin Suriye ve Gazze konusunda İsrail'e baskı yapabileceği iddialarına yer vermişti.

Katz, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu bölgelerdeki politikalarının değişmeyeceğini vurguladı. Katz şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in politikası açıktır: Bir Filistin devleti kurulmayacaktır. İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın zirvesinde ve güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecektir. Gazze son tünele kadar silahsızlandırılacaktır. Hamas Sarı Hattın gerisinde İsrail ordusu tarafından, diğer bölgelerde ise uluslararası güçler ya da İsrail ordusu tarafından silahsızlandırılacaktır."

İsrail ordusu, Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetime karşı saldırıya geçmişti.

Bu kapsamda sınır hattındaki birçok bölge işgal altına alınmıştı.

İşgal edilen alanlar arasında stratejik öneme sahip Cebelu'ş Şeyh (Hermon Dağı) de bulunuyordu.

Kaynak: Mepa News

