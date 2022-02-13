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Dünya İsrail'den vatandaşlarına Ukrayna uyarısı
Dünya

İsrail'den vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:55:00 -
İsrail'den vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'bugünkü duruma ilişkin değerlendirmenin ardından Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının artırıldığı ve tüm İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesinin istendiği' vurgulandı.

Yakın zamanda Ukrayna'ya gitmeyi planlayan İsraillilerin planlarını iptal etmesi talep edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığında Ukrayna’daki durumu yönetmesi için bir birim kurulduğu, İsrail’in Kiev’deki Büyükelçilik ve Konsolosluğunun faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ilgili kurumlar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapmıştı.

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